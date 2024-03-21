Перед отъездом украинской делегации из Испании в Боснию пресс-секретарь "сине-желтых" Александр Глывинский, который ежедневно выкладывает видео из лагеря команды, получил от Михаила Мудрика новенький iPhone 15.

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Очевидно, вингер Челси обещал подарить телефон еще раньше, ведь Глывинский не очень удивился. "Ну, это серьезно. Парень сказал – парень сделал. Спасибо, Миша", – сказал пресс-атташе сборной, который, очевидно, теперь имеет более крутой гаджет, чем у Георгия Судакова.

"У меня такого нет", – заявил лидер Шахтера. Момент вручения подарка попал в выпуск на YouTube-канале ВЗБІРНА.

Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина стартует 21 марта 0 21:45. Победитель в финале плей-офф за выход на Евро-2024 сыграет против сильнейшего в паре Израиль – Исландия. Решающий поединок запланирован на 26 марта.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс и прогноз на матч плей-офф за Евро-2024