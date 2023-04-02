"Гравці віддали всі сили, взяли на себе відповідальність, вони старалися, у них було багато входів у штрафний майданчик, ударів та атак.

Тотальний провал Мудрика у відеоогляді матчу Челсі – Астон Вілла – 0:2

У підсумку, ми пропустили перший гол – справедливо. Ми поступалися 0:1, але гравці відреагували добре, так було протягом усієї гри. Другий пропущений розчарував, адже ми добре розпочали другий тайм. Але якщо ви подивитеся на поглиблену статистику, то побачите багато позитиву.

Втім, наразі ми почуваємось не надто позитивно. Після поразки завжди лишається розчарування. Ми маємо проаналізувати гру та подивитися, що ми зробили добре, а що можемо зробити краще. В захисному аспекті ми залишили себе занадто відкритими, але, знову ж, якщо подивитися на статистику – у нас були шанси, ми виходили віч-на-віч. Але в головному, в забиванні голів, ми були другими.

Не люблю нікого звинувачувати, я маю взяти відповідальність на себе. Ми – команда і маємо триматися разом. Ми виграємо та програємо разом. Ми відновимося і будемо готуватися до наступної гри. Ми з нетерпінням чекаємо на неї", – цитує Поттера ВВС.

Нагадаємо, Челсі у матчі 29-го туру АПЛ на своєму полі поступився Астон Віллі з рахунком 0:2 і опустився вже на одинадцяту сходинку турнірної таблиці. Український півзахисник Михайло Мудрик вийшов в основі, запоров два виходи сам на сам і був замінений на 57-й хвилині.

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