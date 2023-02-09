Новачок Челсі Михайло Мудрик поки тішить ефектними пострілами лише на тренуваннях.

Сьогодні "сині" відпрацьовували прийом м'яча і удар по воротах другим дотиком.

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Спроба Михайла Мудрика виявилася ледь не найефектнішою. Українець кострубатим дотиком підняв м'яч у повітря, але відразу викрутився. Ідеальний удар з льоту, і круглий залетів у сітку рикошетом від стійки поблизу дев'ятки. Судячи з реакції, Михайло був задоволений своїм виконанням.

Нагадаємо, Мудрик встиг награти 80 хвилин у матчах проти Фулхема та Ліверпуля, однак результативними діями за Челсі поки не відзначався.

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