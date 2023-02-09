Вінгер збірної України Михайло Мудрик продовжує освоюватись у новому для себе колективі.

Схоже, адаптація в Челсі відбувається без проблем. Українець потроху налагоджує контакти з новими партнерами, зокрема з представниками лінії оборони.

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Спершу Мудрик опублікував фото з Беном Чілвелом, яке було зроблене під час занять у тренажерному залі. "Мій бро", – написав Михайло й позначив захисника, з яким взаємодіє на лівому фланзі "синіх".

Сьогодні ж, 9 лютого, в Instagram вінгера з'явився кадр із Тьяго Сілвою під час бігової роботи. Ветеран закликав таланта бігти разом. "Я завжди читаю твій номер", – відповів жартом Михайло, натякаючи, що перебуває позаду.

Нагадаємо, Челсі мав невелику паузу без матчів. Проте вже 11 лютого команда Грема Поттера на виїзді протистоятиме Вест Хему.

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