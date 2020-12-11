"Результат команди – непоганий, 3 місце. Але не можна збавляти обертів, адже чемпіонат гарний, і якщо трохи розслабитися, то можна дуже швидко опуститися у таблиці.

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Десна грає у хороший футбол. Завдяки команді та тренеру виходить з кожною грою прогресувати, ставати кращим. Але це лише початок. Мені ще треба працювати й працювати", – цитує Мудрика офіційний сайт Десни.

Зауважимо, Михайло належить Шахтарю, але грає за клуб з Чернігова на правах оренди. За Десну в поточному сезоні 19-річний хавбек провів 10 матчів, але результативними діями не відзначався. Чернігівці після 12-ти турів йдуть третіми, відстаючи від другого Шахтаря на 6 пунктів.

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