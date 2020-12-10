Гра насамперед за престиж, призові та очки для України в таблиці коефіцієнтів. Матч, як і онлайн-трансляція Брага – Зоря на "Футбол 24", стартував о 22:00. Обидві команди свої завдання вже практично вирішили. Можливо, лише португальці сподівалися вирвати 1 місце. А ось для команди Скрипника це виключно нагода помститися за домашні 1:2 і виграти призові від УЄФА, які для існування луганського клубу ой як суттєві.

Брага – Зоря: онлайн-трансляція матчу ЛЄ

Уже на 5 хвилині Циганікс спочатку вибив м'яч з лінії воріт, а потім було ще й добивання Зе Карлуша з вбивчої позиції над воротами. Розрізала Брага оборону в зоні Фаворова та Іванісені. І знову ставка на швидкий гол Спортінга. Португальці на полі АЕКа та Зорі за 10 хвилин уже 2 забили, а перед тим відвантажили Лестеру 2 за 25 хвилин. Чергова класна передача з лівого флангу, Абу Ханна залишає купу простору Андре Орті, але той поспішає з дальнім ударом – високо. Громов намагається завести гостей. Вривався Артем на швидкісному дриблінгу майже у воротарський, а ось простріл виконав не найбільш якісний, та й партнери не прочитали намір. Бомбардує Брага ворота Зорі з обох напівфлангів. Плюс у тому, що це переважно удари метрів з 25-30, якщо забути ту суператаку на старті зустрічі.

Брага – Зоря – відео голів

Кочергін бачить гарні продовження атаки, натомість Юрченко і Фаворов не розуміють його перспективних задумів. Правий захисник луганського клубу вже не вперше провалився зі своїм гравцем. Зе Карлуш подав, Галену вискочив з-за спини і розстрілював Шевченка з 5 метрів – пощастило, що снаряд зірвався з ноги. Орта красиво викручував здалеку, мінімальний промах. Надто високо піднялася оборона Зорі. Іванісеня у провальному підкаті не зупинив пас на Руїса, і той з центра поля втік на побачення з Шевченком. Микита виручив у ближньому бою, а Кабаєв ледь не покарав за марнотратство. Блискучий прохід праворуч, удар, якому забракло зовсім небагато.

Лестер у паралельному матчі спокійно прибиває АЕК, відтак у нас пішла відкрита гра шабля на шаблю. Зоря навіть гостріша під завісу першого тайму. Безліч гострих випадів. Кабаєв, Циганікс, Юрченко, Кочергін заправляють атаками, але завжди чогось не вистачає: то замість ключового пасу необдуманий удар, то передача не туди. Брага награла на 1-2 голи, але не залітає з неймовірних позицій, плюс вихід сам на сам запороли. Статистика xG, в принципі. відображає картину матчу: 1,44 на 0,28 очікуваного гола. Весь атакувальний трикутник Скрипника (Кабаєв, Гладкий і Громов, моменти пішли з 36 хвилини) з ударами в межах штрафного, що приємно але не так гостро, як у суперників. Суттєва перевага Браги за ударами (10:6), але з влучаннями вже не так добре (2:1).

Хлопці в чорному і після перерви гостріші, але все так само не можуть знайти свій останній пас/удар. Брага після 55 хвилини трохи оговталась і почала знову крутити свої комбінації біля чужого штрафного. Щоправда якось особливо загострити не вдавалося. На момент Кабаєва відповіли схожим ударом з гострого кута. Та потім почалося. Новайш зі штрафного влучив у поперечину. Галену спокійно розхитав Фаворова, який зобразив дивну і пасивну спробу відбору боком – Шевченко не дістав ногою, Абу Ханні не вдалося повторити Циганікса і вибити з лінії.

Медейруш та Рікарду Орта, які вийшли на заміну, зробили другий гол. Перший розхитав Циганкіса та Кочергіна і видав пас у розріз. Другий розстріляв Шевченка після того, як цього разу Назарина якогось дива стелився у підкаті на перехопленні, не маючи ані шансу дістати снаряд. Фаворов двічі перспективно підключився до атаки. Спочатку головою, а потім ногою прострілював Денис, і лише пильність захисників завадила забити партнерам з кількох метрів.

Скрипник на 77-й замінив атакувальне тріо. Гринь і Луньов активно увійшли у гру на флангах, а Перовіч замикав подачу з лівого краю. Було доволі гостро. Який жах. Кочергіну вистачило витримки вчасно кинути у прорив Луньова, а той перетримав мяч, хоча ліворуч відкривалася можливість вивести двох партнерів проти одного захисника. Швидкі ноги і повільні мізки гравця, який вийшов на заміну. Дуже сумно це все. Піддубний і Хомченовский замінили Кочергіна та Фаворова на останні 3 хвилини. Брага залишається другою, набираючи стільки ж очок, скільки Лестер (13). Зоря зберігає третю сходинку з 6 балами.