Фанати "синіх" часто називають екс-зірку Шахтаря "українським Усейном Болтом", інформує The Athletic.

Мудрик потрапив у трійку найкращих в сезоні АПЛ – усіх розірвав зірковий ветеран

Мудрик з перших днів у клубі вразив усіх надзвичайною швидкістю. Захисник Уеслі Фофана навіть заявив, що Михайло швидший за Кіліана Мбаппе. Втім, вболівальники Челсі використовують порівняння з Болтом радше у негативному контексті. Мовляв, Мудрик на полі вміє тільки бігати і більше нічого.

Статистика явно не додає позитиву українському легіонеру – наразі він відіграв за Челсі 20 матчів (трохи більше 800 хвилин) і оформив всього 2 асисти.

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