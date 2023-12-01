Мудрик записався у хулігани та чому Зінченко найкращий з українців – Fantasy АПЛ
17:32 - Читать на русском
"Футбол 24" дав декілька порад користувачам найпопулярнішого фентезі-турніру перед різдвяним забігом в АПЛ.
В англійській Прем'єр-лізі настає дуже гаряча пора – впродовж грудня відбудеться аж 7 турів чемпіонату. Тож і фентезі-менеджерам доведеться без зайвих роздумів ухвалювати непрості рішення.
В черговому епізоді подкасту про Fantasy АПЛ на YouTube-каналі "Футбол 24" розібрали, на яких футболістів варто звернути особливо пильну увагу, зокрема, коли йдеться і про українських легіонерів.
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