В англійській Прем'єр-лізі настає дуже гаряча пора – впродовж грудня відбудеться аж 7 турів чемпіонату. Тож і фентезі-менеджерам доведеться без зайвих роздумів ухвалювати непрості рішення.

В черговому епізоді подкасту про Fantasy АПЛ на YouTube-каналі "Футбол 24" розібрали, на яких футболістів варто звернути особливо пильну увагу, зокрема, коли йдеться і про українських легіонерів.

Збір-аукціон від "Футбол 24": виграйте цінний приз із автографом Усика