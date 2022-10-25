Вингер Шахтера и сборной Украины получил еще одну опцию продолжения карьеры. Очень неожиданную – это представитель Серии B Дженоа.

Дженоа проявляет интерес к 21-летнему лидеру Шахтера. "Грифоны" под руководством Александера Блессина занимают второе место в Серии B и планируют вернуться в элиту по итогам сезона 2022/23.

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Соответственно, итальянский клуб уже планирует усиление на следующий сезон. Генуэзцы хотят усилиться Михаилом Мудриком, на которого претендуют ряд именитых европейских клубов. Только в Италии за украинцем следят Рома, Аталанта и Ювентус.

Именно туринцы могут помочь переезду Мудрика в Геную. Дженоа планирует воспользоваться хорошими отношениями с туринским клубом. "Грифоны" надеются, что "Старая синьора" подпишет Михаила, после чего отдаст его Дженоа в аренду набираться опыта, сообщает Calcioline.

Напомним, в 2021 году Дженоа тренировал Андрей Шевченко. Украинец провел во главе "грифонов" 11 матчей без побед в чемпионате и ушел в отставку в январе 2022-го.

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