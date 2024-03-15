Михайло Мудрик після гола у ворота Ньюкасла досягнув успіху в закулісних забавах.

Український легіонер Челсі взяв участь у вікторині "Вгадай кар'єрний шлях одноклубників".

Мудрик подешевшав, Забарний і Миколенко додали, подвійний стрибок Ярмолюка – Transfermarkt оновив ціни в АПЛ

Мудрик приголомшив своєю футбольною ерудицією, блискавично даючи правильні відповіді. Проблеми виникли лише з голкіпером Робертом Санчесом, але Михайло все ж згадав і його.

Нагадаємо, 4 дні тому вінгер Челсі забив переможний гол у ворота Ньюкасла (3:2). Наступне випробування для "синіх" – чвертьфінал Кубка Англії проти Лестера (17 березня).

Мудрик отримав нове прізвисько в Челсі – українець видав суперсерію, став поганим хлопцем і затьмарив ще дорожчих зірок