Кубок ліги, 1/4 фіналі

Ліверпуль – Вест Хем – 5:1

Голи: Собослай, 28, Джонс, 56, 84, Гакпо, 71, Салах, 82 – Боуен, 77

Останнього півфіналіста Кубка англійської ліги належало визначити на Енфілді, де Ліверпуль приймав Вест Хем. Раніше в наступний раунд турніру пройшли Челсі, Фулхем і Мідлсбро. Цікаво, цього року набір учасників 1/2 буде повністю іншим. Жеребкування запланували провести відразу після завершення звітного матчу.

Востаннє лондонці зуміли вистояти в гостях у Ліверпуля сім років тому, перемогти – понад вісім років тому. Сьогодні Юрген Клопп зробив свій внесок в інтригу, випустивши не найсильніший склад. Девід Мойєс відповів тією ж монетою. У Вест Хема змін було навіть більше. Можливо, лондонці були й не прости скинути тягар додаткового турніру, адже вихід у півфінал – це гарантовано два додаткових матчі у січні.

У першому таймі Вест Хем був максимально непомітним. Жодного удару, не в площину – взагалі нуль спроб пробити по воротах суперника. Також у гостей не було кутових. Тож не важко зрозуміти, що в атаці просто не було. Та й Ліверпуль не сказати, що був набагато кращим. Однак мерсисайдці взяли своє наполегливістю. Вони били навіть з неочевидних позицій. Але коли в тебе є такий гравець, як Собослай, і така тактика спрацює. Домінік потужним ударом з-за меж штрафного поклав м'яч прямісінько під стійку.

Ще слід згадати спробу Елліота та момент Гакпо. Нідерландець мусив подвоювати перевагу перед свистком на перерву, але не влучив. Замість нього це зробив Кертіс Джонс на старті другого тайму. Хавбек увірвався в штрафний під передачу від Нуньєса. Оскільки більше не було кому віддавати, Кертіс наважився на удар з гострого кута. Не прогадав – м'яч пройшов поміж ніг Ареоля й опинився у сітці.

Період без ударів для Вест Хема завершився аж на 71-й хвилині. Нічого небезпечного. Тут же Ліверпуль організував третій гол. Ніхто навіть не думав зупиняти Конате, той віддав на Гакпо, і цього разу нідерландець все виконав бездоганно. Можливо, така перевага дещо розслабила Ліверпуль, бо через кілька хвилин Боуен відіграв один м'яч, відкрившись за спини захисників. Ніньєс спробував відновити перевагу в три м'ячі, але влучив у стійку. Салах добити не зміг, але наступна атака була повністю його. Єгиптянин пробіг пів поля й без проблем переграв голкіпера. Вест Хем, схоже, нічого не чув про висновки. Слідом Кертіс також пройшов майже пів поля й оформив дубль. Ліверпуль впевнено переміг і продовжить боротьбу за трофей.