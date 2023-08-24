Лондонці продовжують посилювати свій склад в літнє міжсезоння. Челсі оформив трансфер 18-річного нападника з Сантоса Дейвіда Вашингтона.

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Бразилець підписав контракт з "синіми" на сім сезонів – до 2030 року. В угоді Вашингтона є пункт про продовження ще на один рік. Згідно з інформацією Фабріціо Романо, Сантос отримав за свого футболіста 16 мільйонів євро, а також передбачені бонуси у розмірі 4 млн.

Дейвід Вашингтон – вихованець Сантоса. Нападник провів в цьому сезоні за свою команду 22 матчі, забивши шість голів. Вашингтон універсальний нападник, який може зіграти як в центрі атаки, так і на обох флангах. Отже, бразилець може стати конкурентом Михайла Мудрика, який грає переважно на зліва.

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