Мудрик отримав чергового конкурента – Челсі оформив трансфер бразильського нападника
Нападник Сантоса Дейвід Вашингтон переїхав в Англію, де буде виступати за Челсі.
Лондонці продовжують посилювати свій склад в літнє міжсезоння. Челсі оформив трансфер 18-річного нападника з Сантоса Дейвіда Вашингтона.
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Бразилець підписав контракт з "синіми" на сім сезонів – до 2030 року. В угоді Вашингтона є пункт про продовження ще на один рік. Згідно з інформацією Фабріціо Романо, Сантос отримав за свого футболіста 16 мільйонів євро, а також передбачені бонуси у розмірі 4 млн.
Дейвід Вашингтон – вихованець Сантоса. Нападник провів в цьому сезоні за свою команду 22 матчі, забивши шість голів. Вашингтон універсальний нападник, який може зіграти як в центрі атаки, так і на обох флангах. Отже, бразилець може стати конкурентом Михайла Мудрика, який грає переважно на зліва.
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