Лондонцы продолжают усиливать свой состав в летнее межсезонье. Челси оформил трансфер 18-летнего нападающего из Сантоса Дейвида Вашингтона.

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Бразилец подписал контракт с "синими" на семь сезонов – до 2030 года. В соглашении Вашингтона есть пункт о продлении еще на один год. Согласно информации Фабрицио Романо, Сантос получил за своего футболиста 16 миллионов евро, а также предусмотрены бонусы в размере 4 млн.

Дейвид Вашингтон – воспитанник Сантоса. Нападающий провел в этом сезоне за свою команду 22 матча, забив шесть голов. Вашингтон универсальный нападающий, который может сыграть как в центре атаки, так и на обоих флангах. Следовательно, бразилец может стать конкурентом Михаила Мудрика, который играет преимущественно слева.

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