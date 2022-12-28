Італійська La Gazzetta dello Sport опублікувала інфографіку найкращих асистентів континенту в нинішньому сезоні віком до 21-го року. Михайло Мудрик опинився на третій позиції.

Четверо українців увійшли до топ-50 найкращих футболістів світу U-21

Випередили українця лише Флоріан Вірц із Байєра та Серхіо Гомес (конкурент нашого Богдана Михайліченка в Андерлехті).

Далі розташувалися Шарль Де Кетеларе (Брюгге), Арсен Захарян (Динамо Москва), Ясін Адлі (Бордо), Ерлінг Холанд, Джуд Беллінгем (обидва – Борусія Д), Вінісіус Жуніор (Реал).

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