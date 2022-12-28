Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала инфографику лучших ассистентов континента в нынешнем сезоне в возрасте до 21 года. Михаил Мудрик оказался на третьей позиции.

Четверо украинцев вошли в топ-50 лучших футболистов мира U-21

Опередили украинца только Флориан Вирц из Байера и Серхио Гомес (конкурент Богдана Михайличенко в Андерлехте).

Далее расположились Шарль Де Кетеларе (Брюгге), Арсен Захарян (Динамо Москва), Ясин Адли (Бордо), Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем (оба – Боруссия Д), Винисиус Жуниор (Реал).

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