Мудрик оказался в тройке лучших игроков Европы своего возраста по количеству ассистов
12:15 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик в нынешнем сезоне демонстрирует результативную игру.
Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала инфографику лучших ассистентов континента в нынешнем сезоне в возрасте до 21 года. Михаил Мудрик оказался на третьей позиции.
Четверо украинцев вошли в топ-50 лучших футболистов мира U-21
Опередили украинца только Флориан Вирц из Байера и Серхио Гомес (конкурент Богдана Михайличенко в Андерлехте).
Далее расположились Шарль Де Кетеларе (Брюгге), Арсен Захарян (Динамо Москва), Ясин Адли (Бордо), Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем (оба – Боруссия Д), Винисиус Жуниор (Реал).
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