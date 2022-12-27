Одразу чотири українські футболісти потрапили до рейтингу найкращих гравців світу молодше 21 року за підсумками 2021-го року за версією видання Foot Mercato.

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Найбільше балів (11) набрав Анатолій Трубін із Шахтаря, який у цьому рейтингу посів другу сходинку серед голкіперів. "Гірника" випередив лише воротар Лідса Іллан Мельє (13 балів). Також у списку найкращих кіперів є і Руслан Нещерет з Динамо (1 бал).

Центральний захисник киян Ілля Забарний набрав два бали (4 місце у списку). Серед гравців атаки є також вінгер Шахтаря Михайло Мудрик (1 бал) та бразильський легіонер "помаранчево-чорних" Тете (2 бали).

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