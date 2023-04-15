Михайло Мудрик повернувся в основу, вийшовши з перших хвилин вперше після приходу тимчасового тренера Френка Лемпарда. Востаннє українець потрапляв у стартовий склад 4 поєдинки тому проти Астон Вілли, коли змарнував дві стовідсоткові нагоди. Компанію в атаці нашому легіонерів складає інший рідкісний гість основи – Крістіан Пулішіч. Як і обіцяв Лемпард, шанси отримують ті, хто мало грав у двох попередніх зустрічах команди. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Брайтон, почнеться о 17:00. Лондонці намагаються реваншуватися за фіаско 1:4, що сталося у першому колі. Команда Де Дзербі продовжує мріяти про історичне потрапляння в єврокубки. Де дивитися матч Челсі – Брайтон онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

Кумир для Мудрика, провальні заміни Лемпарда – Челсі робив усе задля перемоги Реала в матчі ЛЧ