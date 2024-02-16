Лондонці твердо налаштовані виграти боротьбу за Віктора Осімхена, повідомляє інсайдер Руді Галетті.

Челсі "розчищає" Мудрику шлях в основу, виставивши на трансфер зіркового конкурента

Найближчими тижнями Челсі хоче активізувати переговори і нібито готовий виплатити навіть 130 млн євро клаусули, які передбачені в контракті зірки Наполі. "Сині" занепокоєні конкуренцією з боку ПСЖ, який також шукає форварда. Сам Осімхен не раз заявляв про свою мрію спробувати сили в АПЛ.

Позиція центрального нападника виявилася головною проблемою складу Челсі. 25-річний Осімхен дещо "просів" у кризовому Наполі – 8 голів та 3 асисти у 18 матчах.

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