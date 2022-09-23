"Багато молодих футболістів мріють потрапити до топ-чемпіонату – і я не виняток. Мене взагалі не хвилює, що пишуть в інтернеті, не стежу за чутками, а повністю сконцентровано на грі за Шахтар та збірну України. У мене чинний контракт з "гірниками", я сконцентрований на виконанні завдань, поставлених перед клубом.

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Звісно, ​​якщо є можливість, я дивлюсь матчі топ-чемпіонатів. Дуже потужно та сильно грає Баварія. Як завжди, чудовий футбол показує Манчестер Сіті. Але у мене велику симпатію викликає гра Арсенала – талановитий тренер, молоді індивідуально сильні футболісти, які грають у гарний та сучасний футбол", – сказав Мудрик у коментарі SportArena.

Нагадаємо, серед претендентів на українця називають Реал, Мілан, Ньюкасл, Арсенал, Ліверпуль, Евертон, Ніццу, Байєр тощо. Шахтар влітку відмовив усім охочим придбати українця, розраховуючи отримати за свого вихованця не менше 60 мільйонів євро.

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