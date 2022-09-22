Шахтар підняв суму, яку хоче отримати за Мудрика – тепер вона становить 60 млн євро, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Також він зазначив, що українець цікавить багато англійських клубів, проте не назвав їх. Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала, Брентфорда, Ньюкасла тощо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за "гірників" 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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