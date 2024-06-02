Божевільна перестрілка з 5 голами за тайм у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 2:3
Фіорентина переграла Аталанту в перенесеному матчі 29-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Аталанта та Фіорентина нарешті дограли перенесений матч 29-го туру. Бергамаски мали шанс вихопити бронзові нагороди з рук Ювентуса. Все найцікавіше відбулось в першому таймі. Белотті відкрив рахунок на 6-й хвилині, який замкнув головою у стрибку навіс Кастровіллі з лівого флангу.
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Аталанта швидко відігралась – де Кетеларе віддав розрізну передачу на Лукмана, а той легко розібрався з воротарем. На 19-й хвилині флорентійці знову вийшли вперед – Бірагі навісив на лінію штрафного, а Ніколас Гонсалес ударом з лету прошив голкіпера. Аталанта знову відігралась – тепер Лукман асистував Скальвіні, який забив ударом з-за меж штрафного. Але ще до перерви Белотті класно зіграв на добиванні та забив, як виявилось, переможний м'яч.