Аталанта та Фіорентина нарешті дограли перенесений матч 29-го туру. Бергамаски мали шанс вихопити бронзові нагороди з рук Ювентуса. Все найцікавіше відбулось в першому таймі. Белотті відкрив рахунок на 6-й хвилині, який замкнув головою у стрибку навіс Кастровіллі з лівого флангу.

Аталанта програла Фіорентині у перестрілці з 5 голами, не зумівши піднятись у топ-3 – Ювентус взяв бронзу Серії А

Аталанта швидко відігралась – де Кетеларе віддав розрізну передачу на Лукмана, а той легко розібрався з воротарем. На 19-й хвилині флорентійці знову вийшли вперед – Бірагі навісив на лінію штрафного, а Ніколас Гонсалес ударом з лету прошив голкіпера. Аталанта знову відігралась – тепер Лукман асистував Скальвіні, який забив ударом з-за меж штрафного. Але ще до перерви Белотті класно зіграв на добиванні та забив, як виявилось, переможний м'яч.