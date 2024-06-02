Італія, фінал плей-офф за Серію А

Венеція – Кремонезе – 1:0

Гол: Гутк'єр, 24

Венеція ефектно залетіла в Серію А три роки тому. Амбітні власники й перше повернення в еліту за два десятиліття. Колоритний стадіон, неймовірно ефектні комплекти форми. Про цей клуб говорили далеко за межами Італії. Однак рівень футболу не відповідав рівню маркетингу. Лише 27 очок, останнє місце й виліт назад у Серію В.

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Через рік долю Венеції повторив Кремонезе. Щоправда, без такої помпезності. Він взагалі до того не був у Серії А понад чверть століття. Шанс на другий захід випав значно раніше. Але було необхідно перемагати Венецію у другому матчі фіналу плей-офф. Перша гра завершилася внічию. Більше такий результат кремонців не влаштовував, бо вони були нижче в регулярному чемпіонаті.

Як і три дні тому, звітний матч був рівним. Однак сьогодні Венеції пощастило забити в середині першого тайму. Далі вона могла собі дозволити грати за рахунком. Та й класу гравців Кремонезе не вистачало, щоб регулярно створювати гострі моменти. Тож Венеція заслужено повернулася в Серію А після двох років відсутності. Погано, що в її складі грає росіянин Черешев. Нагадаємо, що напряму в еліту вийшли Парма і Комо.

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