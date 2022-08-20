Мудрик може стати одноклубником Зінченка в Арсеналі
Арсенал готовий підписати двох українських легіонерів за одне трансферне вікно.
Михайло Мудрик також перебуває у списку цілей лондонського клубу, стверджує Media Foot Marseille.
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Арсенал дуже яскраво розпочав сезон, але не проти підсилити атаку молодими яскравими виконавцями. Шахтар оцінює свою перлину у суму близько 20 млн євро, хоча жодних пропозицій від "канонірів" поки не було. У трансфері хавбека особисто зацікавлений головний тренер Мікель Артета, який раніше лобіював підписання іншого українця – Олександра Зінченка.
Нагадаємо, 21-річним Мудриком цікавилися Байєр, Ювентус, Брентфорд і Ніцца, але жодному з цих клубів не вдалося задовольнити запити Шахтаря.