Михайло Мудрик також перебуває у списку цілей лондонського клубу, стверджує Media Foot Marseille.

Ротань – про трансфер Мудрика в Європу: "Він не може прийти і одразу дати результат Мессі, але має такий потенціал"

Арсенал дуже яскраво розпочав сезон, але не проти підсилити атаку молодими яскравими виконавцями. Шахтар оцінює свою перлину у суму близько 20 млн євро, хоча жодних пропозицій від "канонірів" поки не було. У трансфері хавбека особисто зацікавлений головний тренер Мікель Артета, який раніше лобіював підписання іншого українця – Олександра Зінченка.

Нагадаємо, 21-річним Мудриком цікавилися Байєр, Ювентус, Брентфорд і Ніцца, але жодному з цих клубів не вдалося задовольнити запити Шахтаря.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?