"Треба розуміти, що Мудрик – дуже молодий гравець. Це його перші кроки в національній збірній. І те, що він на сьогодні вже показує, – це досить високий рівень.

Мудрик повідомив остаточне рішення щодо майбутнього та назвав три клуби, які робили пропозиції Шахтарю

Він може краще. Це всі розуміють. Він на свої роки вже робить дуже багато, і з кожною хвилиною ставатиме ще кращим. Він працює над собою, це дуже великий професіонал. Мудрик не може прийти і одразу дати результат Мессі, але він має такий потенціал.

Мудрику потрібно або зараз переходити до топ-чемпіонату, або вже трохи пізніше, через років п'ять. Я вважаю, що зараз з нього в Європі можуть зробити дійсно суперзірку, якщо він потрапить до правильного клубу та правильного тренера.

Але йому ще потрібен час, щоб там адаптуватися. Якщо залишиться у Шахтарі, то йому потрібно буде два-три роки, щоб стати дорослішим, зіграти матчі Ліги чемпіонів і потім поїхати, вже готовим", – розповів Ротань в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, 21-річним Мудриком цікавилися Байєр, Ювентус, Брентфорд і Ніцца, але все йде до того, що вінгер збірної України продовжить виступати за Шахтар, з яким має довгостроковий контракт.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?