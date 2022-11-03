Чутки навколо майбутнього зірки Шахтаря Михайла Мудрика не вщухають ні на день.

Михайло є одним із найбільш обговорюваних гравців перед зимовим трансферним вікном. Про інтерес від європейських грандів говорять ще з першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Як повідомляє журналіст Грач Хачатрян, 21-річний вінгер, скоріш за все, покине команду у січні, адже Шахтар вже не гратиме у найпрестижнішому євротурнірі. Серед претендентів на Мудрика мінімум три клуби з Англії – Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Цього сезону Михайло провів 13 поєдинків за донецьку команду, відзначившись сімома голами й стількома ж результативними передачами. Його контракт розрахований до грудня 2026-го, тому "гірники" хочуть на ньому заробити мінімум 50 мільйонів.

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