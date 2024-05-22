– Цитата комерційного директора СК Дніпро–1 Фрідмана: "Як буде Срна на нас дивитися, якщо ми зіграємо з Динамо в Києві, а потім не приїдемо у Львів, де нам ще й пообіцяють автобус відремонтувати?". Це питання переносів матчів. Зараз, наскільки розумію, плаваючих перенесень не буде. Будуть резервні фіксовані дати. Знаю, Шахтар проти цього й наполягає на іншому.

– Я пану Фрідману бажаю всього хорошого. Хай займається своїм клубом. Дуже приємно, що він згадує мене завжди, Палкіна. Але в нас є наша дорога, у них – їхня.

– Ваші дороги іноді перетинаються.

– Ми йдемо нашою дорогою. Повернемося на початок сезону. Перенесення матчів не почав Шахтар.

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– Ти про Динамо зараз?

– Почали і Динамо, і Дніпро-1. Шахтар переніс перший матч із Зорею після Антверпена на виїзді 3:2 на прохання Сергія Реброва.

– Так само Ребров, напевно, просить і Динамо не грати якісь матчі.

– Всі перенесли тоді матчі, не тільки Шахтар, весь тур. Ми до гри з Чорноморцем не переносили жодної гри. Жодної. Чорноморець попросив нас, щоб не їхати в Ужгород, два матчі в Києві на нейтральному полі. Ми погодилися.

І почалася критика. А до цього ніхто нічого не казав, коли деякі клуби перенесли три матчі з виїзду на домашній. Як Динамо U-19 зіграло 8 матчів вдома. Шахтар змінив, з Чорноморцем домовився – скандал.

Хочете офіційно, публічно? Я зараз кажу від імені клубу Шахтар: давайте домовлятися, що ніхто не переносить ні матчі, ні міста – ми підпишемо такий документ. Ми проти цього. Розумію, повірте мені, футболісти втомилися. Їм довго їхати з Європи. І все це зрозуміло, але ми всі граємо в рівних умовах.

Вважаю, Шахтар з 2014 року грає в найгірших умовах. І щоб не було більше таких історій, клуб Шахтар пропонує не переносити матчі взагалі, не переносити міста. Граємо все, як треба, як розписано. Щоб не було більше такого, що всі були в різних умовах. Щоб все було чесно й справедливо. Ось наша ініціатива є.

– У вас немає позиції, що ми приносимо очки в рейтинг УЄФА, і через це ви маєте…

– Ні, ми закінчуємо з цим, – відрубав Срна в коментарі ТаТоТаке.

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