"Мудрик зараз – "наймодніший" молодий футболіст Східної Європи. Ним реально цікавиться Реал. Реально. Хто там з іспанців написав, що Реал відмовився через ціну – це неправда. Мадрид не вимкнувся, виходив на оточення футболіста, можливо, вже були контакти із самим клубом.

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Так само Мудриком реально цікавиться Арсенал. Там також були певні контакти з оточенням і є певні неформальні розмови з клубом. Втім, зараз ці всі розмови неактуальні. Трансферне вікно закрите, і все буде визначатися від того, чи потрапить Шахтар у плей-офф Ліги чемпіонів. Якщо команда буде грати у Лізі Європи, то шанси на зимовий продаж Мудрика серйозно зростуть. Якщо пройдуть в ЛЧ, то його потрібно буде зберігати.

Крім того, наскільки я розумію, Шахтар серйозно розглядає варіант з перепідписанням контракту Мудрика. От є три реальні варіанти. Арсенал, Реал і нові умови в Шахтарі. Тоді вже ціна питання може вирости дуже серйозно", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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