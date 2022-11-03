Слухи вокруг будущего звезды Шахтера Михаила Мудрика не утихают ни на день.

Михаил является одним из самых обсуждаемых игроков перед зимним трансферным окном. Об интересе от европейских грандов говорят еще с первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Как сообщает журналист Грач Ха чатрян , 21-летний вингер, скорее всего, покинет команду в январе, ведь Шахтер уже не будет играть в самом престижном евротурнире. Среди претендентов на Мудрика минимум три клуба из Англии – Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Сити.

В этом сезоне Михаил провел 13 поединков за донецкую команду, отличившись семью голами и семью результативными передачами. Его контракт рассчитан до декабря 2026, поэтому "горняки" хотят на нем заработать минимум 50 миллионов.

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