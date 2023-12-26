"Мені потрібно бути позитивним щодо деяких речей. Я радий, що Нкунку забив у своєму дебютному матчі в англійській Прем'єр-лізі, дуже радий за нього, але водночас ми всі розчаровані, тому що програли ту гру.

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Крістоферу потрібно більше хвилин, щоб він зрозумів ритм АПЛ і набрав форму. Яка найкраща позиція для Нкунку? Вважаю, що він зможе проявити себе у ролі десятки або дев'ятки. Саме на цих позиціях в нього вийде краще, ніж на лівому чи на правому фланзі", – цитує тренера Football.london.

Нагадаємо, що в матчі проти Вулверхемптона Нкунку забив свій дебютний гол за Челсі в АПЛ. Француз – універсальний нападник, тому були побоювання, що він посилить конкуренцію в команді для Михайла Мудрика.

Челсі програв Вулверхемптону – Мудрик не вразив, Стерлінг і Ко влаштували парад марнотратства, Нкунку вперше забив у АПЛ