"Мне нужно быть позитивным в отношении некоторых вещей. Я рад, что Нкунку забил в своем дебютном матче в английской Премьер-лиге, очень рад за него, но в то же время мы все разочарованы, потому что проиграли ту игру.

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Кристоферу нужно больше минут, чтобы он понял ритм АПЛ и набрал форму. Какая лучшая позиция для Нкунку? Считаю, что он сможет проявить себя в роли десятки, или девятки. Именно на этих позициях у него получится лучше, чем на левом или на правом фланге", – цитирует тренера Football.london.

Напомним, что в матче против Вулверхэмптона Нкунку забил свой дебютный гол за Челси в АПЛ. Француз – универсальный нападающий, поэтому были опасения, что он усилит конкуренцию в команде для Михаила Мудрика.

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