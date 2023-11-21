Журналіст Михайло Співаковський розповів, як колишній спортивний директор СК Дніпро-1 та Металіста Євген Красніков міг збагатитись завдяки переходу Михайла Мудрика до Челсі.

"З приводу трансферу Мудрика. В мене немає підтверджень, що якісь домовленості, які на старті були між клубом та агентською компанією, були виконані.

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Роберто Моралес колись казав, що Краснікову обіцяли 5 мільйонів за цей трансфер. За моєю інформацією, там ніхто таких цифр не отримав. Думаю, не всі сторони залишилися задоволеними підсумками цього трансферу", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, що Красніков став відомий завдяки своїй роботі у Металісті з 2005 по 2013 роки, після чого функціонер працював у збірній України (спортивний директор, 2016-2018 роки), Динамо (2018-2020 рр.), Металі (2020-2021 рр.) та СК Дніпро-1 (2022-2023 рр.).

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