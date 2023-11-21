Журналист Михаил Спиваковский рассказал, как бывший спортивный директор СК Днепр-1 и Металлиста Евгений Красников мог обогатиться благодаря переходу Михаила Мудрика в Челси.

"По поводу трансфера Мудрика. У меня нет подтверждений, что какие-то договоренности, которые на старте были между клубом и агентской компанией, были выполнены.

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Роберто Моралес когда-то говорил, что Красникову обещали 5 миллионов за этот трансфер. По моей информации, там никто таких цифр не получил. Думаю, не все стороны остались довольны итогами этого трансфера", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, что Красников стал известен благодаря своей работе в Металлисте с 2005 по 2013 годы, после чего функционер работал в сборной Украины (спортивный директор, 2016-2018 годы), Динамо (2018-2020 гг.), Металле (2020-2021 гг.) и СК Днепр-1 (2022-2023 гг.).

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