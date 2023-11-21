"Я не говоритиму, був пенальті чи ні, а просто поясню, чому арбітр його не поставив. Перший момент: Чеферін у своєму інтерв'ю ясно дав зрозуміти, що на Євро на нас не чекають. Другий момент: у додатковий час арбітр рідко дає пенальті. Третій момент: Міша, перестань так картинно падати!

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За моїми підрахунками, Італія мала перемагати – 5:1. За 90 хвилин у нас був лише один момент, тому нам сказали, що на нас не чекають на Євро, Італія виглядає цікавіше», — сказав Леоненко у коментарі Sport-express.ua.

Матч між Україною та Італією завершився з рахунком 0:0. Команда Реброва хоч і не вийшла з групи, але ще може поїхати на чемпіонат Європи. "Синьо-жовтим" доведеться позмагатися за путівку в плей-офф Ліги Націй.

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