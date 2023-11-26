Михайло Мудрик вийшов на заміну на 68-й хвилині за рахунку 1:3. Невдовзі після появи українця Челсі залишився вдесятьох, після чого пропустив 4-й гол і зазнав розгрому.

Ганебна поразка Мудрика і Ко у відеоогляді матчу Ньюкасл – Челсі – 4:1

Вже у доданий час Мудрик став учасником міні-сутички. Хавбек Ньюкасла Меттью Рітчі сфолив проти українця, після чого завадив йому швидко ввести м'яч у гру. Це не сподобалося Михайлу, який трохи поштовхався з суперником. До серйознішого не дійшло – інші гравці втрутилися.

За свої дії 34-річний Рітчі отримав жовту картку. Гравця збірної України арбітр вирішив не карати.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Михайло Мудрик зіграв за Челсі 12 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи.

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