Мудрик чуть не подрался с соперником в конце матча Ньюкасл – Челси
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик стал участником небольшой стычки на последних минутах игры 13 тура АПЛ Ньюкасл – Челси (4:1).
Михаил Мудрик вышел на замену на 68-й минуте при счете 1:3. Вскоре после появления украинца Челси остался вдесятером, после чего пропустил 4-й гол и потерпел разгром.
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Уже в добавленное время Мудрик стал участником мини-потасовки. Хавбек Ньюкасла Мэттью Ритчи сфолил против украинца, после чего помешал ему быстро ввести мяч в игру. Это не понравилось Михаилу, немного потолкавшемуся с соперником. До более серьезного не дошло – другие игроки вмешались.
За свои действия 34-летний Ритчи получил желтую карточку. Игрока сборной Украины арбитр решил не наказывать.
Напомним, в сезоне 2023/24 Михаил Мудрик сыграл за Челси 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.
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