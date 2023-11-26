Михаил Мудрик вышел на замену на 68-й минуте при счете 1:3. Вскоре после появления украинца Челси остался вдесятером, после чего пропустил 4-й гол и потерпел разгром.

Позорное поражение Мудрика и Ко в видеообзоре матча Ньюкасл – Челси – 4:1

Уже в добавленное время Мудрик стал участником мини-потасовки. Хавбек Ньюкасла Мэттью Ритчи сфолил против украинца, после чего помешал ему быстро ввести мяч в игру. Это не понравилось Михаилу, немного потолкавшемуся с соперником. До более серьезного не дошло – другие игроки вмешались.

За свои действия 34-летний Ритчи получил желтую карточку. Игрока сборной Украины арбитр решил не наказывать.

Напомним, в сезоне 2023/24 Михаил Мудрик сыграл за Челси 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.

Ньюкасл опозорил Челси, отгрузив 4 гола – Мудрик не спас от фиаско, рекордсмен провалился