Ньюкасл і Челсі зіграли в 13 турі АПЛ 2023/24 (4:1). Рахунок і огляд матчу за участю Михайла Мудрика читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Ньюкасл – Челсі, стартував о 17:00. Михайло Мудрик розпочав гру в запасі. Пропускав гру і головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно, який перебрав жовтих карток. Після 12-ти турів Прем'єр ліги Челсі посідав 10 місце, набравши 16 очок – по 4 перемоги, нічиї та поразки. У Ньюкасла на момент початку гри була 7 позиція турнірної таблиці та 20 балів. Едді Хау, як і раніше, не міг розраховувати на кількох травмованих футболістів, а вже наступного тижня "сороки" зіграють виїзний матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Найпам'ятнішим епізодом на старті гри був ривок Галлахера, який у стилі Мудрика змістився зліва в центр і пробив – повз дальню стійку. А от Ньюкасл відповів голом, реалізувавши перший же момент. 17-річний Льюїс Майлі віддав феноменальний пас на Ісака. Кукурелья не витримав лінію – жодного офсайду не було. Шведський форвард без проблем розібрався з Санчесом, пробивши повз кіпера. 1:0 вже на 13-й хвилині.

У Мудрика нові проблеми, Холанда "опустили" та чому ніхто не вірить в Миколенка – Fantasy АПЛ

Челсі відігрався на 23-й. Тріпп'єр, перериваючи ривок Стерлінга, збив суперника і отримав жовту картку. Як виявилось, гол лише відтермінувався. Рахім із цього ж штрафного поклав м'яч під поперечину і зрівняв рахунок. П'ятий гол у чемпіонаті для конкурента Мудрика.

"Сороки" мали знову виходити вперед одразу після пропущеного гола. Жоелінгтон замикав подачу з кутового, але не влучив з меж воротарського у порожній кут. Неймовірно. Мав свій момент і Челсі – Поуп потягнув м'яч після удару Енцо. І тут же кіпер Ньюкасла впорався і з ударом Бадіашиля, який вийшов на поле вперше у поточному сезоні АПЛ.

Ще один шанс змарнував Галлахер. Поуп вибив просто на суперника, хавбек Челсі на замасі прибрав захисника, але пробив дуже невдало – м'яч звалився з ноги. У лондонців було ще кілька перспективних контратак, але бракувало своєчасності ухвалення рішень. Таке враження, що команда Почеттіно банально не знала, що робити з м'ячем за наявності вільних зон.

Останній момент до перерви мав Ньюкасл. Тріпп'єр ледь не поклав шедевр зі штрафного, але завадила поперечина, яка прийняла удар на себе. Зрештою, 1:1 після 45 хвилин.

Вже на перших секундах після перерви Ласселс, виправляючи свою ж помилку, сфолив проти Джексона. Штрафний приблизно з тієї ж позиції, з якої забив Стерлінг. До м'яча цього разу підійшов Джеймс, який пробив значно гірше за партнера. Вище. Ньюкасл свій стандарт розіграв куди краще. Ласселс на 60-й хвилині замкнув подачу Гордона. Кукурелья знову в ролі статиста. 2:1 на користь підопічних Едді Хау.

Не встиг Челсі розіграти м'яч у центральному колі, як пропустив втретє. Тьягу Сілва на рівному місці віддав м'яч Жоелінгтону, який зробив рахунок 3:1. Відсвяткувати рекорд не вийшло – саме сьогодні бразильський ветеран став найстаршим польовим футболістом в історії Челсі (39 років і 64 дні).

На 68-й хвилині вийшли Мудрик, Броя і Кайседо. Але все майже одразу пішло не за планом. Ріс Джеймс сфолив проти Гордона, отримав другу жовту і залишив Челсі вдесятьох. Чергова помилка на рівному місці призвела до того, що лондонці залишилися в меншості. Шер міг робити рахунок 4:1 – Санчес врятував. Але розгром таки стався на 83-й. Гордон розхитав Бадіашиля і більярдно пробив у дальній кут. Розкішний гол, який поставив крапку.

Ньюкасл продовжив домашню переможну серію в АПЛ і набрав 23 очки, піднявшись на 6 місце. "Сороки" перемикаються на Лігу чемпіонів, де ще мають шанси на вихід з групи. Челсі про ЛЧ поки що і не мріє – поточна 10 позиція в АПЛ з 10-очковим відставанням від топ-4.

Михайло Мудрик змінити хід гри не зумів. Українець на останніх секундах запоров контратаку, віддавши неточний пас. Це єдина невдала дія Михайла за відведений йому час – інші 6 його пасів знайшли адресатів, але жодної гостроти не несли. Єдина спроба дриблінгу теж була вдалою, проте навряд чи це втішить українського вінгера. Це був не вечір як Мудрика, так і всього Челсі.

Ман Сіті подарував Ліверпулю нічию: Холанд побив диво-рекорд АПЛ, але змарнував казкові моменти – миттєва розплата