Transfermarkt опублікував цікаву статистику, яка може не сподобатися прихильникам Манчестер Юнайтед. Портал порівняв результативність вінгера Челсі Михайла Мудрика у поточному сезоні АПЛ з усіма нападниками манкуніанців.

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Як виявилось, українець забив більше голів, ніж всі вони разом. Зокрема, у доробку українця 2 голи, тоді як Маркус Рашфорд, Расмус Хьойлунд, Антоні, Джейдон Санчо, Алехандро Гарначо та Антоні Марсьяль відзначились лише 1 раз на всіх.

Нагадаємо, після 12-ти турів Челсі у турнірній таблиці АПЛ йде на 10-й сходинці, набравши 16 очок, Манчестер Юнайтед з 21-м балом шостий. Покращити свою статистику Мудрик зможе вже у суботу, 25 листопада, у виїзному матчі проти Ньюкасла.

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