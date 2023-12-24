Челсі не зумів переграти Вулверхемптон у 18 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Лондонці не змогли завершити календарний рік на позитивній ноті. Челсі в першому таймі проти Вулверхемптона мав виходити вперед, утім, Стерлінг не зумів переграти голкіпера суперника.

Челсі програв Вулверхемптону – Мудрик не вразив, Стерлінг і Ко влаштували парад марнотратства, Нкунку вперше забив у АПЛ

У другому таймі Почеттіно випустив Михайла Мудрика та Крістофера Нкунку на поле. Але це не допомогло Челсі. Вулверхемптон скористався своїми моментами й двічі засмутив лондонців. Нкунку лише в компенсований час відіграв один м'яч. Для француза він став дебютним за Челсі.