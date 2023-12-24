Невдача Мудрика і Ко з дебютним голом Нкунку у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Челсі – 2:1
17:57 - Читать на русском
Челсі не зумів переграти Вулверхемптон у 18 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
51’ Маріо Леміна
90+3’ Мет Догерті
Крістофер Нкунку 90+6’
51’ Маріо Леміна
90+3’ Мет Догерті
90+6’ Крістофер Нкунку
Лондонці не змогли завершити календарний рік на позитивній ноті. Челсі в першому таймі проти Вулверхемптона мав виходити вперед, утім, Стерлінг не зумів переграти голкіпера суперника.
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У другому таймі Почеттіно випустив Михайла Мудрика та Крістофера Нкунку на поле. Але це не допомогло Челсі. Вулверхемптон скористався своїми моментами й двічі засмутив лондонців. Нкунку лише в компенсований час відіграв один м'яч. Для француза він став дебютним за Челсі.
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