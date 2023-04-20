Вінгер збірної України Михайло Мудрик здивував своїх нових одноклубників вже у перший день перебування на Стемфорд Брідж.

Презентація українця у статусі гравця "синіх" відбулась ще у січні під час переможного матчу проти Крістал Пелас (1:0). Вінгер сидів у VIP-ложі і був представлений трибунам під час перерви.

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Перед поєдинком Бьолі презентував Мудрика гравцям Челсі, запросивши його до роздягальні. Проте разом з ним з'явилось і оточення Михайла, що шокувало деяких зірок команди, стверджує Daily Mail. У той день вінгера супроводжував, зокрема, Даріо Срна.

Нагадаємо, 22-річний Мудрик встиг провести за лондонців 12 поєдинків. Поки без голів, але з двома результативними передачами в активі.

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