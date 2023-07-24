Мудрик долго отходил от дебютного гола за Челси – украинец разрывает с новым "братом"
24 июля 20:14 - Читати українською
Михаил Мудрик очень ярко начал турне в составе Челси.
Украинец отличился дебютным голом за "синих" в спарринге против Брайтона. Пусть матч товарищеский, но Михаил очень радовался своему успеху. Маурисио Почеттино похвалил Мудрика и новичка Челси, набивающегося в "братья".
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