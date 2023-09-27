"Проблема в тому, що ми не можемо купити впевненість у супермаркеті. Ви знаєте, як працює наш мозок – треба крок за кроком створювати ситуації, в яких ми можемо забезпечити впевненість та віру у власні сили. Це важливо, коли буде треба торкнутися м'яча та забити гол.

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Є приклад з Мудриком. Я іноді люблю побити в поперечину з-за меж штрафного майданчика. Він сказав: "Я не хочу більше з вами грати, бо ви завжди виграєте". Я відповів: "Так, бо у мене є віра. Я добре знаю, як знайти баланс між вірою і вміннями, бо мені 50 років. Ти ще молодий і повинен пізнати себе".

У вівторок ми вперше зіграли внічию, бо до цього я завжди вигравав. Після такого ти починаєш вірити у себе, вірити у свій рівень. Якщо цього немає, то важко знайти баланс між вірою і талантом. Психологія гравця – це один з аспектів, над яким триває робота. Це один з прикладів", – цитує Почеттіно The Athletic.

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