Уся футбольна Україна активно спостерігає за матчами лондонського Арсенала, а особливо – вболіває за Зінченка у Лізі чемпіонів. Цього року "канонірам" випав особливий шанс поборотися за титул найкращої команди Європи перед рідними вболівальниками.

У 2024 році фінал Ліги чемпіонів прийматиме легендарний Вемблі. У турнірі найсильніших команд Європи не бракує представників Англії, але лише один із них може назвати своїм домом Лондон. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розглядає шанси команди Артети дійти до битви за "вухатий" трофей.

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Лідер групи В

Ланс, Севілья та ПСВ навряд чи можна назвати колективами, які нав'яжуть серйозну боротьбу Арсеналу за перше місце у групі. Це продемонстрував уже перший матч – Зінченко та Ко декласували хлопців з Ейндховена з рахунком 4:0. Севілья не тішить своїх вболівальників стабільністю, Ланс теж невдало стартував у чемпіонаті та плентається у зоні вильоту Ліги 1.

За таких умов "каноніри" просто зобов'язані швидко забезпечувати собі перше місце у групі та зосереджуватися на наборі балів у чемпіонаті, аби уникнути зайвого тиску у весняній частині турнірів. Теоретично Арсенал – вже в раунді плей-офф, а з тим прогресом, який демонструє команда, може проходити набагато далі, аніж до 1/8 фіналу.

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Харизма та розум Артети

Пепа Гвардіолу, якому Артета тривалий час допомагав у Манчестер Сіті, часто називають жертвою власних експериментів. Багато років "містяни" вибували з ЛЧ внаслідок невдалих тренерських рішень іспанця. Мікель не збирався танцювати на граблях свого вчителя, завдяки чому його Арсенал швидко став топом.

Команда обожнює свого харизматичного лідера та майже ідеально втілює його ідеї на полі. Помилки трапляються, але тепер ніхто не скаже, що Арсенал грає в нудний футбол, а його суперники рідко покидають поле без пропущених голів.

На користь таланту Артети говорять і трансфери: поки Челсі витрачав космічні суми на цілу пачку гравців, Мікель зробив хоч і вартісні, але точкові підсилення. Райс, Троссар і Райя вже стали улюбленцями вболівальників та виправдовують інвестиції. Тімбер відновиться від травми і допоможе укріпити редути.

З приходом новачків "каноніри" стали потужнішими без жодної загрози для стабільності. З кожною грою Арсенал прогресує, тож весною за умови порожнього лазарету після складної зими в АПЛ на раунд плей-офф може вийти битися не "претендент на чемпіонство в Англії", а одна з найкращих команд у світі.

Спрага до перемог уже підкріплена досвідом

Поразка у чемпіонських перегонах з Манчестер Сіті стала болючим, але дуже цінним уроком. Брак досвіду лідерства та впевненості у своїх силах зіграв фатальну роль, а біль від поразки ніколи не дасть забути ціну слабкості.

Зараз Арсенал виглядає набагато солідніше та майже у всіх випадках виступає відвертим фаворитом протистояння. Хлопці Артети зроблять все можливе, аби повернення у Лігу чемпіонів після шестирічної перерви було яскравим і гучним.

На бік "канонірів" схиляються і букмекери: вони є четвертим претендентом на трофей після Манчестер Сіті, Баварії та Реала. Залишається сподіватися, що Арсенал зможе зберегти темп та прогресувати, а Олександр Зінченко стане третім українцем, який підійме над головою кубок Ліги чемпіонів.