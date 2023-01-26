На думку колишнього форварда збірної Нідерландів, український вінгер, за якого виклали 70 млн євро + 30 мільйонів бонусів, може стати для Челсі новим Еденом Азаром. Тим Азаром, який розривав у Лондоні, а не який протирає лаву запасних у мадридському Реалі.

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"Арсенал озвучив свою пропозицію за гравця, але коли ви вступаєте у трансферну боротьбу, клуб-продавець має право ставити свою ціну. Арсенал хотів Мудрика, але не зміг конкурувати з Челсі, який виграв боротьбу.

Вважаю, що це дуже хороше придбання для Челсі. Бачу, як Мудрик тішитиме уболівальників своєю грою впродовж наступних кількох сезонів. Бачу в ньому щось від Джо Коула, але думаю, що з часом Мудрик може стати таким же важливим для команди, яким колись був Еден Азар.

Не хочу їх порівнювати, бо це трохи несправедливо. Азар приїхав з Лілля, йому потрібен був рік, щоб адаптуватися. Але раптово він злетів на вершину і став важливим гравцем на Стемфорд Брідж. Так може бути і з Мудриком", – цитує Хассельбайнка Metro.

Нагадаємо, 50-річний нідерландець більшу частину ігрової кар'єри віддав саме Челсі. В активі Джиммі Флойда Хассельбайнка 177 матчів за лондонську команду, 87 голів і 24 асисти.

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