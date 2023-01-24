Лондонському клубу та іншим грошовим мішкам тепер буде важче вписуватися в правила фінансового фейр-плей.

Перехід Мудрика з Шахтаря в Челсі за 70+30 мільйонів євро став останньою краплею для УЄФА. Керівний орган європейського футболу вирішив прикрити лазівку, якою взявся зловживати Тодд Бьолі, повідомляє The Times.

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Власник Челсі видає новачкам неймовірно тривалі контракти, щоб розтягнути витрати у фінансовому звіті. Михайло підписав угоду на 8,5 року, Бенуа Бадіашиль – на 7,5, Веслі Фофана – на 7, Датро Фофана – на 6,5, а Марк Кукурелья та Карні Чуквуемека – на 6.

Це зроблено для так званої амортизації витрат. Сума трансферу рівномірно розписується на термін контракту. Розглянемо на прикладі переходу Мудрика.

У звітах для фінансового фейр-плей (ФФП) трансфер Мудрика обходиться Челсі лише в 8,2 мільйона євро на рік (70 млн розділити на 8,5). Тобто ніяких страшних сум. Якби ж Міша отримав контракт, наприклад, на 4 роки, то обходився б у 17,5 млн щорічно (без врахування бонусів і зарплати).

Тут потрібно зазначити, що це все суто записи для звітності перед УЄФА, які не мають жодного відношення до формули виплат для Шахтаря. Челсі може перерахувати "гірникам" 70 мільйонів одним траншем відразу, а розтягувати цю суму у звітах роками.

Правила ФІФА кажуть, що контракти можна підписувати максимум на 5 років, однак є виключення для країн, в яких законом дозволені довготриваліші угоди. Великобританія одна з таких, чим активно користується Челсі.

Тепер УЄФА вирішив ввести обмеження: розписувати амортизацію витрат дозволено лише на 5 або менше років. Тобто англійські клуби досі матимуть право підписувати з футболістами будь-які за тривалістю контракти, але використовувати їх для обходу ФФП вже не вдасться.

На оформлені трансфери обмеження не розповсюдиться, звичайно. Трансфер Мудрика буде амортизуватися до 2031 року. Якщо додати зарплату (5,9 млн євро), то українець коштуватиме Челсі приблизно 14,2 мільйона євро в рік. І це лише гарантовані виплати, без бонусів.

Детальніше фінансову сторону трансферу Мудрика можна вивчити з таблички популярного блогера Swiss Ramble. Всі суми зазначені в фунтах. Для переведення в євро потрібно множити на 1,138.