Колишній воротар Арсенала і збірної Англії Девід Сімен оцінив дебют Михайла Мудрика в АПЛ у матчі Ліверпуль – Челсі.

"Коли Мудрик вийшов на поле, то виглядав дуже добре. Я був вражений його контролем м'яча, як він проходив захисників, короткими передачами, які він робив.

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Я думав, що він виглядає особливим. Мудрик сподобався би мені в Арсеналі, якщо чесно. Але Мудрик пішов за грошима.

Цей Арсенал не може конкурувати з Челсі, Ман Сіті, Ліверпулем і Манчестер Юнайтед у фінансових трансферних можливостях", – заявив Сімен в ефірі YouTube-каналу Seaman Says.

Нагадаємо, тривалий час фаворитом у боротьбі за 22-річного Мудрика був саме Арсенал, однак Челсі випередив "канонірів", заплативши 70 мільйонів євро. Крім цієї суми, Шахтар ще може отримати 30 млн бонусів.

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