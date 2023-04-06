Вінгер збірної України Михайло Мудрик все ніяк не може знайти собі місця у лондонському Челсі.

Відоме видання Goal склало рейтинг трансферів "синіх" у сезоні 2022/23. Найкращим визнали підписання Енцо Фернандеса. А от Мудрик опинився на передостанній сходинці. Гіршим назвали лише П'єр-Емеріка Обамеянга.

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Ось як журналісти описують українця: "На відміну від Фернандеса, перші три місяці Мудрика в Челсі стали величезним розчаруванням. "Сині" виграли в Арсенала гонитву за високо оціненого українця, але він виглядав, як риба на суші, окрім обнадійливого дебюту з лави запасних проти Ліверпуля на Енфілді в лютому.

Мудрик ще не відкрив лік своїх голів за Челсі попри те, що мав шанси. Він, схоже, фізично не готовий до вимог АПЛ. Погані виступи колишнього вінгера донецького Шахтаря напередодні літа вже стають приводом для занепокоєння для офіційних осіб клубу, які, ймовірно, робитимуть серйозні зміни на полі та за його межами".

Рейтинг трансферів Челсі від Goal:

1. Енцо Фернандес;

2. Веслі Фофана;

3. Жоау Феліш;

4. Бенуа Бадіашиль;

5. Чезаре Казадеї;

6. Каліду Кулібалі;

7. Рахім Стерлінг;

8. Ноні Мадуеке;

9. Марк Кукурелья;

10. Деніс Закарія;

11. Керні Чуквуемека;

12. Давід Фофана;

13. Габріель Слоніна;

14. Михайло Мудрик;

15. П’єр-Емерік Обамеянг.

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