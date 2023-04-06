Керівництво Челсі розглядало кілька кандидатів на посаду головного тренера, але свій вибір зупинило на легенді "синіх" – Френку Лемпарду.

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Як повідомляє офіційний сайт лондонців, Лемпард очолить команду до кінця поточного сезону. З липня 2019-го по січень 2021-го фахівець вже тренував Челсі.

Челсі йде на 11 місці в АПЛ і зустрінеться з Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Михайло Мудрик поки що не забивав за новий клуб.

Нагадаємо, що Лемпарда звільнили з посади головного тренера Евертона в січні цього року. Він був наставником Віталія Миколенка.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023

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