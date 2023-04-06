Челсі офіційно оголосив ім'я нового тренера – камбек легенди для Мудрика
Лондонці оперативно знайшли заміну Грему Поттеру. До кінця сезону Челсі тренуватиме Френк Лемпард.
Керівництво Челсі розглядало кілька кандидатів на посаду головного тренера, але свій вибір зупинило на легенді "синіх" – Френку Лемпарду.
Мудрика купив божевільний профан – звільнення Поттера настільки логічне, наскільки й абсурдне
Як повідомляє офіційний сайт лондонців, Лемпард очолить команду до кінця поточного сезону. З липня 2019-го по січень 2021-го фахівець вже тренував Челсі.
Челсі йде на 11 місці в АПЛ і зустрінеться з Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Михайло Мудрик поки що не забивав за новий клуб.
Нагадаємо, що Лемпарда звільнили з посади головного тренера Евертона в січні цього року. Він був наставником Віталія Миколенка.
Челсі та Ліверпуль розписали кризову нічию – Мудрику дали мізер, незручна зміна нового тренера, у Клоппа все жахливо