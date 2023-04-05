Потенційний прихід Славена Біліча на посаду наставника збірної України багато хто спряйняв як відмову Сергія Реброва очолити "синьо-жовтих". Що це: старт переговорів з іменитим фахівцем чи вкид агентів безробітного тренера?

Ротаню знайшли сенсаційну і, головне, безкоштовну заміну у збірній України, і це не Ребров. Сергій Станіславович, натомість, отримав декілька пропозицій від клубів, які регулярно виступають у Лізі чемпіонів, і його потенційний прихід у національну команду наразі під питанням. Мудрика ображають у Челсі, а Миколенко здивував статистикою в АПЛ. Про це і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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