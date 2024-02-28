Український півзахисник Михайло Мудрик прибув до Челсі на початку минулого року. "Сині" виграли за нього боротьбу в Арсенала. Шахтарю заплатили 70 мільйонів євро, але з урахуванням бонусів загальна сума трансферу може скласти до 100 мільйонів євро.

Мудрик може покинути Челсі – українця сватають до Зінченка, є ще один топ-варіант

Поки що адаптація Мудрика з англійським футболом відбувається досить болісно. Інша справа, що він потрапив у невдалий період для Челсі, який ніяк не може вийти на попередній свій рівень.

У талант вінгера вірить генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, який натякнув на те, що потрібно зробити, щоб розкрити весь потенціал гравця.

"Для мене Мудрик – найталановитіший футболіст у світі. У нього потрібно інвестувати, щоб вичавити максимум з його навичок. Йдеться не про гроші, а про час, проведений з тренерським штабом. З ним потрібно розмовляти і тісно з ним працювати.

Мудрик – молодий хлопець, який перейшов з чемпіонату України до англійської Прем'єр-ліги. Він опинився в зовсім іншому світі, на зовсім іншому рівні і в зовсім іншому футболі. Я вважаю, що якщо тренерський штаб буде приділяти йому час, він покаже в три, чотири, а то і в п'ять разів більше", – цитує Палкіна видання Goal.

У поточному сезоні 22-річний вінгер провів за Челсі 26 матчів, у яких забив чотири голи й оформив два асисти.

Ліверпуль з дітьми вирвав перемогу над Челсі та завоював Кубок ліги – Мудрик отримав шанс, але віддав трофей ван Дейку