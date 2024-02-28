Украинский полузащитник Михаил Мудрик прибыл в Челси в начале прошлого года. "Синие" выиграли за него борьбу у Арсенала. Шахтеру заплатили 70 миллионов евро, но с учетом бонусов общая сумма трансфера может составить до 100 миллионов евро.

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Пока что адаптация Мудрика с английским футболом происходит достаточно болезненно. Другое дело, что он попал в неудачный период для Челси, который никак не может выйти на прежний свой уровень.

В талант вингера верит генеральный директор Шахтера Сергей Палкин, который намекнул на то, что нужно сделать, чтобы раскрыть весь потенциал игрока.

"Для меня Мудрик – самый талантливый футболист в мире. В него нужно инвестировать, чтобы выжать максимум из его навыков. Речь идет не о деньгах, а о времени, проведенном с тренерским штабом. С ним нужно разговаривать и тесно с ним работать.

Мудрик – молодой парень, который перешел из чемпионата Украины в английскую Премьер-лигу. Он оказался в совершенно другом мире, на совершенно другом уровне и в совершенно другом футболе. Я считаю, что если тренерский штаб будет уделять ему время, он покажет в три, четыре, а то и в пять раз больше", – цитирует Палкина издание Goal.

В текущем сезоне 22-летний вингер провел за Челси 26 матчей, в которых забил четыре гола и оформил два ассиста.

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